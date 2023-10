Percorso tra il bello dell’arte e i romanzi di Calvino

Taglio del nastro, al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici" di via Cavour, per "Le Città Invisibili" dove fino a venerdì (orari di apertura dalle ore 9 alle 12, poi dalle 16 alle 18) sarà possibile ammirare le istallazioni curate dagli studenti dell’Ipsia "Filippo Corridoni" realizzate in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino. La mostra infatti è un contenitore di lavori frutto di laboratori creativi svolti da ragazzi e ragazze ed ispirati al romanzo, con un percorso interattivo sulle tracce e riflessioni di Marco Polo. Inoltre, su richiesta, potranno essere attivati dei laboratori dedicati a scolaresche o gruppi. "Ringrazio le docenti che hanno allestito questa mostra così come l’amministrazione comunale che ci è sempre vicino – ha affermato il dirigente scolastico Gianni Mastrocola – soprattutto i nostri studenti e studentesse perché siamo qui grazie a loro". Presenti all’inaugurazione, il sindaco Giuliana Giampaoli affiancato dalla vice Nelia Calvigioni e dall’assessore Gemma Acciarresi.

