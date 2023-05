Perde il controllo della macchina e finisce in un campo

Perde il controllo dell’auto e finisce in mezzo a un campo. Brutti momenti per un uomo che l’altra notte mentre percorreva via AbruzzoAristotele ha sbandato, è finito sul marciapiede, ha buttato giù un albero e poi si è arenato su un terreno, tra l’erba incolta nella zona della vecchia fornace. Sul posto i carabinieri. Lui non si è procurato gravi ferite. È riuscito a uscire dall’abitacolo, ma non a riportare la macchina, peraltro parecchio danneggiata, sulla strada e l’ha lasciata lì, ma dovrà provvedere a sue spese alla rimozione.