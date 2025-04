Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. Paura per una donna

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: soccorsa una donna. L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba di ieri, lungo la strada che da Montecosaro Scalo va verso il borgo alto. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 quando una donna, al volante della sua auto, ha perso il controllo ed è finita fuori strada. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti della polizia stradale, l’automobilista avrebbe fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco di Civitanova. Per fortuna, nulla di grave per la conducente dell’auto, che se l’è cavata solo con un grande spavento per il brutto fuori programma.