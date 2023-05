Perde il controllo dell’auto e si ribalta, 22enne di Pollenza in condizioni gravissime

Perde il controllo dell’auto e si ribalta, gravissimo un 22enne di Pollenza. L’incidente è avvenuto sabato sera verso le 21.30. Il ragazzo stava percorrendo la strada provinciale Rotelli alla guida di una Volkswagen Polo quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo a lato della carreggiata e ribaltandosi.

Subito è scattato l’allarme, immediati i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto ad estrarre il giovane dall’abitacolo della sua vettura. Il personale sanitario del 118 lo ha rianimato, intubato e portato all’ospedale di Macerata. Il giovane ha riportato gravi lesioni, e sue condizioni sono apparse da subito disperate. Successivamente, il 22enne è stato trasferito a Torrette e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Macerata per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. In base ai primi accertamenti il giovane avrebbe fatto tutto da solo e non sarebbe coinvolto nessun altro veicolo. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l’area dell’intervento.