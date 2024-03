Perde il controllo dell’auto e si ribalta, soccorso un automobilista. L’incidente è avvenuto l’altra notte in via Colombo, lungo la statale adriatica, in zona Fontespina a Civitanova. L’allarme è scattato intorno alle 3. Nei pressi della nuova rotatoria davanti al supermercato ’Sì con te’, un automobilista sulla cinquantina di anni, che proveniva da nord, ha perso il controllo del mezzo, ha urtato il cordolo che separa la carreggiata dalla pista ciclabile e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde, che hanno soccorso il conducente dell’auto. Dopo le prime cure del caso, è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposto ai vari accertamenti. Non sarebbe grave. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’incidente ed effettuare i rilievi, è intervenuta la polizia stradale di Civitanova.