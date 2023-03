Perde il controllo dell’auto in curva: trasportato a Torrette

Un 69enne di Camerino è ricoverato ad Ancona, dopo un incidente stradale avvenuto ieri. Intorno alle 14.45 l’uomo stava passando al volante della sua Fiat 600 lungo la strada tra Campolarzo e Capolapiaggia, nel territorio di Camerino. Ma all’altezza di una curva ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, ribaltandosi. Subito sono stati chiamati i soccorsi. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’anziano, rimasto intrappolato nell’abitacolo. Poi il camerinese è stato affidato alle cure del 118 e il personale sanitario, soprattutto alla luce della dinamica dell’incidente, ha ritenuto opportuno farlo ricoverare d’urgenza a Torrette. Per il 69enne dunque è arrivata l’eliambulanza, con la quale è stato portato ad Ancona. A quanto sembra comunque, per fortuna, non dovrebbe aver subito lesioni troppo gravi. A causare il fuoristrada, probabilmente, la pioggia che aveva reso scivoloso l’asfalto. La dinamica comunque è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di legge.