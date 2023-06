Perde il lavoro e chiede i danni: vince il Comune

di Giorgio Giannaccini

Aveva citato in giudizio il Comune di Potenza Picena, contestando il fatto che a suo dire sarebbe stato sfiduciato in modo non legittimo dal ruolo di capo dell’ufficio tecnico, dopo quasi trent’anni, e chiedendo allora il risarcimento dei danni. Ma alla fine il tribunale del lavoro di Macerata ha dato ragione all’ente, sottolineando la piena legittimità dell’azione intrapresa dall’amministrazione potentina. E’ questa la vicenda che ha visto contrapposti da una parte l’ingegnere Giuseppe Percossi e dall’altra l’amministrazione di Potenza Picena, guidata dal sindaco Noemi Tartabini, e che si è risolta con una sentenza arrivata la scorsa settimana. L’ingegnere Percossi era entrato in servizio nel Comune potentino all’inizio degli anni Novanta, sotto la giunta dell’allora sindaco Paolo Moscioni, e fin da subito aveva ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico. Così nel corso degli anni, malgrado i vari avvicendamenti che c’erano stati tra sindaci, aveva comunque continuato a guidare l’ufficio, ottenendo sempre la piena fiducia degli amministratori di turno. Questo fino a quando, nel 2021, il sindaco Noemi Tartabini aveva deciso di non confermargli l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico. E proprio la sua estromissione da dirigente era stato argomento di discussione in città, tant’è che l’ex parlamentare Mario Morgoni aveva criticato aspramente la scelta della giunta. Di conseguenza Percossi aveva deciso di farsi distaccare nel Comune di Montecassiano. Ma allo stesso tempo aveva fatto causa al Comune di Potenza Picena, contestando l’attribuzione di una posizione organizzativa e quindi di essere stato vittima di demansionamento. A quel punto, l’amministrazione potentina ha deciso di resistere in giudizio, dando l’incarico all’avvocato Carlo Alberto Nicolini. Nei giorni scorsi, dopo una lunga causa, il tribunale di Macerata ha finalmente emesso la sentenza, respingendo il ricorso di Percossi e dando ragione al Comune di Potenza Picena.