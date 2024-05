Perde soldi alle slot e sfonda la vetrata del bar

Gioca con le slot machine all’interno di un bar, ma ben presto inizia a perdere tanti soldi. E a quel punto va su tutte le furie, prendendo tra le mani uno sgabello per poi mandare in frantumi la vetrata del locale. Così diverse persone che si trovavano a fare l’aperitivo sono scappate per la paura, mentre nel frattempo qualcuno ha chiamato in aiuto i carabinieri. Per questo è dovuta intervenire una pattuglia dei militari dell’Arma per placare le ire dell’uomo e riportare la calma. Questo l’episodio avvenuto nei giorni scorsi, lungo la zona sud di Porto Potenza. Nel tardo pomeriggio un uomo di origine straniera, che risiede in città, è entrato in un bar situato lungo la strada Statale e ha cominciato a giocare con le slot machine, però con pessimi risultati. Tant’è che avrebbe perso qualche centinaio di euro, senza riuscire a vincere granché. Insomma, della dea bendata manco l’ombra. Lo straniero ha comicniato così a dare in escandescenze.

Prima ha gridato e urlato frasi di rabbia per un po’ di tempo, fino a quando ha dato il peggio di sé perdendo totalmente il senno. Infatti ha afferrato uno sgabello e si è scagliato contro la vetrata del locale, colpendola a più riprese. In breve ha incrinato il vetro, rendendosi autore di diversi danni. Ma è stata una scena che ha gettato nel panico diversi clienti del bar. Non a caso la maggior parte di loro è corsa via. Perciò è stato allertato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. I militari sono riusciti con fatica a far calmare l’uomo, che era decisamente alterato. Adesso la sua condotta è al vaglio dei carabinieri che indagano sulla vicenda: l’uomo rischia la denuncia per il reato di danneggiamento.