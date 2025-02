"Perdiamo imprese e residenti. E sulle strade nessun intervento"

"Tra opportunità mancate e altre che non vengono colte, si spiega in gran parte lo stato di difficoltà in cui versano tanti comuni, come quello di Cingoli, situati nell’entroterra del cratere sismico". Con questa premessa Raffaele Consalvi, consigliere comunale del gruppo di minoranza della lista "Per Cingoli", evidenzia una situazione divenuta controversa. "Il governo-Meloni cancella le agevolazioni della Zona Frana Urbana, taglia 90 milioni di euro sulla ricostruzione, elimina il superbonus nel cratere, che consentiva a molti di effettuare una ricostruzione senza accolli. Quanto alle opportunità mancate, per esempio a beneficio delle infrastrutture stradali che sono basilari per uscire dall’isolamento e promuovere lo sviluppo economico, dopo il terremoto del 2016 i governi Renzi e Gentiloni hanno stanziato una cifra record che si avvicina a un miliardo e 500 milioni di euro, delegando l’Anas come soggetto unico attuatore per tutte le strade statali, regionali, provinciali e comunali. Il provvedimento straordinario, in questi anni è stato attuato in 7 stralci per oltre 2000 interventi".

E dal generale Consalvi passa al particolare: "In un comune come Cingoli, che ha le infrastrutture più carenti della regione, quali strade hanno avuto un cambiamento radicale? Nessuna. L’unico intervento degno di nota è quello effettuato sul viadotto di Moscosi, dove allora si è enfatizzata un’emergenza, creandosi un nemico per fini politici ed elettorali. Dunque, le strade motore di sviluppo economico, ma qui purtroppo la realtà è sotto gli occhi di tutti: 1000 abitanti persi negli ultimi anni, 500 imprese in meno dal 2010, giovani che emigrano verso la costa o fuori regione. Quando si prenderà atto di questa situazione drammatica, approntando azioni per un’inversione di tendenza?".

Gianfilippo Centanni