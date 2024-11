Perdita di gas, 23 famiglie senza acqua calda

Da quindici giorni senz’acqua calda. Ventitré famiglie di Borgo Rancia, l’edificio con 46 appartamenti dove alloggiano altrettante famiglie di terremotati, a Tolentino, da circa due settimane è senza riscaldamento. E ci sono anche bambini e anziani. "C’è stata una fuga di gas quindici giorni fa – spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti –. Il 22 ottobre hanno fatto il sopralluogo i vigili del fuoco che, per motivi di sicurezza, hanno fatto chiudere il gas. Siamo tornati con i tecnici e gli operai del Comune il 24 per delle prove e siamo tuttora a lavoro per cercare una soluzione al problema, ma è difficile trovare il punto del guasto. La condotta è lunga una quindicina di metri. Siamo preoccupati per le famiglie, che non possono utilizzare acqua calda, per questo abbiamo incaricato una ditta per trovare quanto prima il punto della perdita. Inoltre abbiamo scritto alla ditta che ha fatto l’impianto perché, non essendo passati ancora cinque anni da quando è stato installato, è responsabile del lavoro svolto. Stiamo affrontando il problema".

Chi vive nella palazzina A, interessata dal guasto, inizia a essere stanco anche perché le temperature iniziano a scendere. La speranza è che si possa tornare ad avere l’acqua calda prima che arrivi ancora più freddo. Borgo Rancia è spesso al centro del dibattito. In vista della scadenza dei contratti di locazione, prevista per gennaio 2025, il Comune sta provvedendo all’invio delle lettere di notifica ai residenti. "Molti degli abitanti non possiedono più i requisiti per rimanere negli alloggi" aveva detto il mese scorso Giombetti. Qui il Comune registra una situazione debitoria di oltre 40mila euro, dovuta al mancato pagamento delle spese condominiali.

Lucia Gentili