"Perfetti sconosciuti", amicizia e tradimento sul palco del Feronia

Oggi alle 20.45 secondo appuntamento in cartellone al teatro Feronia di San Severino. In esclusiva regionale con il teatro La Fenice di Senigallia, lo spettacolo "Perfetti sconosciuti" scritto e diretto da Paolo Genovese per le scene di Luigi Ferrigno con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino. Genovese firma la sua prima regia teatrale con l’adattamento del suo film omonimo, brillante commedia su amicizia, amore e tradimento, dove quattro coppie di amici si confrontano e scoprono di essere tra loro, appunto, “perfetti sconosciuti”. Durante una cena un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno reciprocamente così a conoscenza i propri segreti più profondi: quello che sembrava il passatempo di una serata si rivela un meccanismo pericolosissimo.