Performance di musica e poesia. A Pieve Torina il Canto delle acque

"Pieve Torina vuole raccogliere con MarcheStorie, da sabato prossimo fino all’8 settembre, le emozioni che la natura sa trasmettere. Il nostro è un territorio vicino al mondo moderno che si mette in moto per la crescita economica di cui ha bisogno". Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, ha raccontato con Allì Caracciolo, direttrice artistica del "Canto delle acque", l’appuntamento locale di MarcheStorie.

Gentilucci ha anche fatto il punto, a otto anni esatti dalla prima scossa, sulla ricostruzione a Pieve Torina: "Il primo pensiero va alle vittime di quella notte e alle comunità colpite. Oggi, Pieve Torina è il primo paese nel centro Italia in termini di ricostruzione. Abbiamo lavorato bene, sollecitando con tour appositi progettisti e proprietari, anche nelle frazioni". Ha poi annunciato una sorpresa che sarà pienamente svelata tra una ventina di giorni: "Avremo lungo il sentiero delle acque due vasche sensoriali, un unicum nella zona e non solo".

Da sabato prossimo, col primo appuntamento, Pieve Torina si animerà con MarcheStorie che, lungo il sentiero delle acque, presenta un programma ricco di performance ed eventi. Attori, musicisti e poeti reciteranno, declameranno versi e suoneranno melodie nei percorsi naturalistici allestiti. La direttrice artistica della rassegna, Allì Caracciolo, che dirige lo Sperimentale Teatro A a Macerata, illustrando il programma completo racconta: "Dopo l’apertura di una mostra di pittura di Piergiorgio Bruno e il concerto del gruppo La Macina, che ha musicato i testi di alcuni poeti, ci si troverà il primo settembre con la prima parte dello spettacolo il Canto delle acque. Lo spettacolo, che ha una fitta drammaturgia, vuol dare misura delle radici mitologiche della poesia e far capire cosa è oggi, oltre a rilevare le sue origini, che di fronte alla storia hanno avuto e continuano ad avere un immenso valore. Dopo l’anteprima con la prima metà in programma il primo, domenica, sabato 7 si replicherà la prima parte, che poi avrà séguito nel restaurato chiostro di Sant’Agostino in centro a Pieve Torina, dove poesia e acqua inviteranno alla loro corte alcuni poeti contemporanei, che converseranno tra loro e con il pubblico solamente tramite i loro testi in versi".

Tra i molti appuntamenti, ci sarà un seminario di poesia tenuto da Edoardo Manuel Salvioni, venerdì 6 alle 17, oltre alla presentazione del volume curato da Cristina Babino "S’agli occhi credi", edito da Vydia editore, dove i poeti marchigiani scrivono di arte.

Lorenzo Fava