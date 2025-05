Pergolese vince 3-0 contro Sassoferrato Genga e si salva allo spareggio salvezza

PERGOLESE

3

SASSOFERRATO GENGA

0

PERGOLESE: Aluigi, Anastasi, Lattanzi Elia, Lattanzi Francesco (16’ st Marinelli), Rebiscini, Savelli (40’ st Fontana), Carbonari, Gaia, Pierpaoli (33’ st Franceschelli), Giudici (25’ st Petrucci), Bucefalo (50’ st Lombardi). All. Rossi.

SASSOFERRATO GENGA: Bruni (1’ st Masci), Tagnani (1’st Paoletti), Luzzi, Isla, Pasinato, Di Nuzzo (20’ st Regni), Bettini (1’ st Morettini), Perini, Ricci, Piermattei, Federici (10’ st Gubinelli). All. Gobbi.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 21’ pt e 43’pt Lattanzi Francesco, 48’ st Petrucci.

Note: angoli 4-4, recuperi: 3’+7’, spettatori circa 1.000 con buona rappresentanza ospite.

Davanti a una cornice di pubblico da categorie superiori, la Pergolese con una prestazione concreta, fa suo lo spareggio salvezza mettendo al sicuro il risultato già nel primo tempo. Il Sassoferrato ha fatto poco per mantenere la categoria. Partono subito forte i locali: al 1’ Giudici entra in area, passaggio per l’accorrente Bucefalo che calcia mandando sopra la traversa. La Pergolese tiene bene il campo e al 21’ va in vantaggio: Lattanzi Francesco recupera palla a metà campo, entra in area e con un tiro a giro supera Bruni. Al 33’ è ancora la Pergolese ad essere pericolosa: azione Lattanzi Francesco-Giudici che crossa in area per Bucefalo che calcia ma un difensore ospite devia in angolo. Al 43’ raddoppio rossoblù: Giudici con un passaggio filtrante imbecca Lattanzi Francesco che trafigge Bruni in uscita. In avvio di ripresa subito conclusione in porta per gli ospiti con Ricci che al volo spedisce poco sopra la traversa. Il Sasso spinge e al 21’ Gubinelli con un bel tiro colpisce il palo. Al 28’ ci prova Piermattei, che calcia a lato. Successivamente Ricci, su cross di Piermattei, tenta una rovesciata ma la palla rimane lì. In pieno recupero la Pergolese fa tris su contropiede: Bucefalo va fino in fondo al campo, aspetta Petrucci che arriva dalle retrovie e insacca. La Pergolese si salva così al playout dopo una stagione tribolata, grazie ad una straordinaria doppietta del classe 2007 di Pergola Francesco Lattanzi che nel primo tempo aveva messo in ghiaccio il risultato. Il Sasso torna in Prima Categoria dopo una sola stagione.

Andrea Pedaletti