Pericolo insetto per i pini di corso Matteotti

di Giorgio Giannaccini

Allarme ‘marchalina hellenica’, a Porto Recanati. Diversi pini di corso Matteotti sono risultati infettati dal famelico insetto parassita (di origine esotica) che nei casi più gravi si può rivelare come uno dei peggiori killer di piante e arbusti. E’ quanto emerso, ieri mattina, durante un controllo effettuato dagli operatori del Servizio fitosanitario regionale, che fanno capo all’Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche agricoltura pesca"). Con tanto di binocolo, gli esperti del Servizio fitosanitario regionale hanno girato la via principale del paese, controllando ogni pino. Così, in alcuni di questi arbusti, sono state notate delle secrezioni cerose biancastre all’altezza dei rami, che vengono appunto lasciate dal famelico insetto. Un brutto segnale, visto che la chioma di ogni albero attaccato deperisce e si dissecca progressivamente, a volte anche in modo irreparabile, se non viene preso e curato per tempo. Ad esempio, anni fa, ad Ischia, si è rivelò come un terribile killer di molti pini, che poi vennero abbattuti. A breve, quindi, gli operatori del Servizio fitosanitario regionale manderanno un report della situazione al Comune rivierasco, che dovrà poi provvedere al risanamento delle piante. Per fortuna, non sembrerebbe (almeno per adesso) una situazione gravissima. Tuttavia, sarà necessario procedere presto al risanamento dei pini tramite dei prodotti specifici, che vanno spruzzati su tutti gli alberi infestati. Ma non è la prima volta che il verde pubblico a Porto Recanati rimane infettato a causa di insetti parassiti. Nel 2021, durante la giunta Roberto Mozzicafreddo, il punteruolo rosso aveva attaccato svariate palme in città, tant’è che diverse di queste erano state rimosse perché ormai distrutte a causa del coleottero. Al tempo, si trattava di arbusti presenti nel centro, come in piazza Brancondi e in via Alighieri, e anche verso nord, in piazza Kronberg. E questo non andò giù all’attuale assessore Lorenzo Riccetti, all’epoca portavoce in opposizione di Uniti per Porto Recanati, che senza mezzi termini criticò aspramente Roberto Attaccalite, l’allora assessore al verde pubblico. Ma ora ecco un nuovo problema, sempre legato agli insetti parassiti.