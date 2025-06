Pericolo sulle strade. Strisce pedonali sparite. Il Comune ai ripari:: "Pronti a intervenire"

"L’assenza o il deperimento della segnaletica riguardante i passaggi pedonali è una mancanza di cui siamo a conoscenza e che abbiamo in programma di risolvere". Paolo Renna, assessore alla Sicurezza e al Decoro, rassicura sull’attenzione alla segnaletica pedonale dopo le varie segnalazioni di strisce scolorite, quasi invisibili, o del tutto mancanti. Camminando per alcune delle vie cittadine, infatti, ci si imbatte facilmente in attraversamenti pedonali poco visibili che mettono in difficoltà auto e pedoni. Una situazione generalizzata – come testimonia il viaggio fotografico che pubblichiamo –, da corso Cavour a via Cioci, da viale Carradori a via Spalato, da viale Leopardi a via Roma e via Crescimbeni. "Quello che può rallentare le tempistiche d’intervento è un fatto pratico – spiega in merito l’assessore Renna –: i nostri operai sono sempre gli stessi, impegnati spesso tra cantieri e manifestazioni con lo spostamento dei cartelli. Lavorano sodo, facendo anche gli straordinari per intervenire sulla segnaletica, ma ci vuole il tempo necessario. Al momento stiamo operando in via Cincinelli, dobbiamo finire quel tratto approfittando del bel tempo; fino a pochi giorni fa, infatti, ci è stato impossibile pe la pioggia. Agiremo sulle vie segnalateci. Ho dato la priorità a via Due Fonti, a corso Cavour dove le strisce si sono un po’ scolorite e via Trento, poi seguiranno le altre. Un ulteriore problema l’abbiamo con le ditte che si stanno occupando della fibra: si sono occupate anche del ripristino degli asfalti ma sono lente nel rifarci la segnaletica. Ci sono quindi dei punti, nella stessa via Due Fonti o alla Pace, in cui si deve intervenire. È essenziale per noi – conclude Renna – operare durante tutto l’anno per avere una segnaletica chiara che purtroppo, però, con il brutto tempo ha una durata molto breve".