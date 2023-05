Perini e Carelli: "Non abbiamo trovato né ascolto né supporto"

Allerta meteo in questi giorni di aperitivi europei: i commercianti, "in difficoltà serie nel gestire un evento che per la sua strutturazione ha bisogno di spazi all’aperto e di un congruo numero di presenze come da tradizione, hanno voluto incontrare un rappresentante dell’amministrazione per individuare una soluzione". Sono le parole di Paolo Perini e Lara Carelli del locale Hab in via Gramsci: parole che, specificano, sono condivise da tanti altri operatori. "Da giorni nella chat aperta dall’ufficio Europa insieme ai commercianti si lamentava il timore di un flop a causa del maltempo senza ottenere peraltro una risposta congrua, figuriamoci un’idea a supporto delle difficoltà che i commercianti avrebbero affrontato – spiegano –, ci si è trovati a dovere esigere un incontro urgente col Comune". L’incontro si è svolto in via Gramsci lunedì con l’assessore Marco Caldarelli. Ai commercianti è stato detto che "lo slittamento sarebbe stato impossibile, l’assessore ha proposto l’impegno del Comune di organizzare una due giorni dal 12 al 17 giugno". I problemi esposti sono stati diversi, "ma il tema di fondo è una richiesta di sostegno dal punto di vista logistico, date le spese ormai già sostenute da tutti per le forniture, richiesta che per ora non è stata accolta per mancanza di possibilità o di volontà a spostare le date", dicono Perini e Carelli. Spiegazioni sono state chieste anche la musica in piazza Mazzini "per cui risulta una deroga fino all’una di notte mentre nel resto della città si dovrà spegnerla a mezzanotte. Notando una disparità di decisioni e di trattamento tra commercianti, si è chiesto conto delle motivazioni, che ancora risultano non condivisibili dai più". Poi, "oltre al danno la beffa: l’assessore ci ha proposto, individuando una due giorni a giugno, nel caso in cui dovesse piovere e quindi avanzassero quei soldi, un sostegno che però avremmo dovuto auto-sostenere. Se vanno male i concerti, loro ci mettono quello che risparmiano non pagando gli artisti, e noi dovremmo tirare fuori altri soldi per coadiuvare il Comune. Una cosa allucinante". Oltre al fatto che "noi ci perdiamo tanti soldi, mentre gli aperitivi europei sono una boccata d’ossigeno, specie dopo la pandemia". L’assessore "ci ha anche invitato a costituire un mini gruppo di 2 o 3 persone che l’anno prossimo collabori col Comune entrando nelle decisioni, così vediamo da dentro quali sono le difficoltà, che noi tutti non ci siamo mai permessi di non pensare reali, sappiamo quanto sia difficile far quadrare i bilanci". Aggiungono però che "non abbiamo trovato né ascolto né supporto. Ovvio che per noi la prima voce sono i mancati guadagni e le spese sostenute invano, in caso di maltempo, ma dato che si parla di allerta meteo c’è anche un discorso di mancanza di responsabilità". Infine, "la soluzione l’abbiamo chiesta da tempo. Chi si espone ci mette la faccia e con coraggio e determinazione fa anche il lavoro per tutta la comunità, sono problemi di tutti, quindi non sia una gogna perché le cose si fanno per la comunità e non solo per se stessi".

Chiara Gabrielli