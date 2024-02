Perini rilancia: "Ora un’iniziativa con soltanto bancarelle italiane"

Nessun boicottaggio al mercatino francese, ma piuttosto pensare a un appuntamento fisso dedicato ai prodotti tipici italiani. È la posizione dell’Associazione commercianti Macerata sul ritorno delle bancarelle d’Oltralpe in centro. "Contrastare ora il mercatino francese per la situazione italiana può non rivelarsi la strada più giusta – dichiara il presidente Paolo Perini –. Insieme al sostegno alle attività commerciali ci spendiamo molto per appoggiare le tradizioni, ed è un dato oggettivo che il mercatino francese sia da anni in appuntamento importante e molto gradito alla città".

"Il nostro credo – prosegue Perini – è anzi quello di sostenere la tradizione e, sulla scia di questa tradizione cui tutti tanto teniamo, andare a rilanciare con nuove proposte che sottolineino la validità delle stesse e possano avviare percorsi nuovi ancora più interessanti. Ad esempio, rinsaldare l’idea di non relegare i vari progetti al solo centro storico, dal momento che per ottenere maggiore appetibilità sarebbe necessaria una delocalizzazione, comprendendo tutta la città, frazioni comprese".

"Sulla scia del mercatino francese e in nome di un reale sostegno alla situazione attuale italiana – prosegue il presidente dell’Associazione commercianti Macerata, chiediamo l’appoggio per l’organizzazione a breve di un mercatino tutto italiano, per dare spazio, importanza, sostegno ed energia in modo fattivo alla situazione nazionale. E che questo possa diventare un appuntamento fisso annuale per rinfocolare l’orgoglio nazionale e sottolineare una cultura e una qualità che tutti ci invidiano nel mondo. Macerata c’è".