Perini si laurea campione regionale

Un civitanovese campione regionale di pugilato. E’ Leonardo Perini che, vincendo ad Ancona la fase regionale del campionato Elite la scorsa settimana, ha staccato il pass per Chianciano Terme, dove salirà sul ring dei campionati Italiani assoluti per la categoria dei 71 kg, in programma in Toscana dall’8 al 15 dicembre. Ha venti anni il boxer civitanovese e gareggia con la San Giorgio Boxing di Porto San Giorgio. Il titolo lo ha conquistato battendo Leonardo Piangiarelli, della Nike Fermo, dopo tre riprese molto combattute in cui Perini ha sempre attaccato per poi piazzare ganci pesanti e lavorare a fianchi l’avversario negli ultimi tre minuti del match, durante i quali Piangiarelli, che fin lì si era battuto molto bene, ha accusato i colpi incassati ed è calato fisicamente, finendo alle corde e subendo anche un conteggio ufficiale. Alla finale Perini è approdato dopo aver battuto, il giorno prima, Riccardo Fiorentino della Boxe Ascoli. Il civitanovese, allenato da Danilo Spurio, conta 14 incontri affrontati, di cui otto vinti e due pareggiati.