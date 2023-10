Perizia psichiatrica per l’accoltellatore

Ammessa la perizia psichiatrica per Doriano Trillini, il 60enne che il 30 marzo, a Filottrano, accoltellò l’amministratrice di sostegno, Federica Maccioni, avvocatessa di 34 anni, originaria di Macerata ma con studio ad Ancona. La donna finì in ospedale, con un polmone quasi perforato, ma si salvò. Per il 60enne la Procura aveva chiesto il giudizio immediato e la difesa, rappresentata dall’avvocato Arianna Catena, aveva avanzato la richiesta di un abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica, ritenendo che il suo assistito non sia in grado di stare a giudizio e non sarebbe stato in grado di intendere e di volere nemmeno il giorno del fatto. Nell’udienza di ieri la gup Francesca De Palma ha accolto l’abbreviato condizionato indicando lo psichiatra Luigi Berloni come il professionista che dovrà scandagliare la mente dell’imputato.