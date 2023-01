"Perizia psichiatrica su Michele Quadraroli"

di Paola Pagnanelli

Una perizia psichiatrica su Michele Quadraroli, per stabilire se sia capace di intendere e di volere e, quindi, se possa essere condannato per l’omicidio della madre, Maria Bianchi, avvenuto il 28 novembre nella loro casa a San Severino. Il sostituto procuratore Vincenzo Carusi ha chiesto al tribunale di disporre un incidente probatorio, per valutare le condizioni di salute mentale di Quadraroli. L’uomo, 56enne, da tempo soffriva di una serie di disturbi gravi per i quali era seguito da una psichiatra romana, che gli aveva prescritto dei farmaci. La perizia servirà a valutare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto, la sua capacità di partecipare in modo consapevole al processo e la pericolosità sociale: la dichiarazione di incapacità non consentirebbe di condannare il settempedano, ma se fosse ritenuto pericoloso sarebbe comunque recluso in una struttura adeguata. Nel frattempo anche l’avvocato difensore Laura Antonelli ha voluto una consulenza, affidata allo psichiatra Marco Ricci Messori, ormai quasi conclusa. Nei giorni scorsi è stata depositata in procura la consulenza del medico legale Antonio Tombolini che, come evidenziato fin dall’inizio, ha indicato il soffocamento come causa della morte della 84enne Maria Bianchi: il figlio le avrebbe schiacciato il torace e l’addome. Poi avrebbe infierito sul corpo con le forbici e infine avrebbe tentato di darle fuoco: i capelli dell’anziana sono stati trovati ustionati. Quadraroli al momento si trova in carcere ad Ascoli, dove c’è un reparto per il trattamento psichiatrico. A quanto sembra, la domenica dell’omicidio madre e figlio avrebbero litigato per via del cane. La madre si era accorta che il figlio non prendeva più le sue medicine, e preoccupata aveva chiamato la psichiatra chiedendole aiuto. Questa aveva avvisato l’Area vasta, che a sua volta aveva allertato i carabinieri. La caserma si trova non lontana dalla casa della famiglia, ma purtroppo all’arrivo dei militari era già troppo tardi. La notizia aveva raggelato i tantissimi settempedani che, da anni, conoscevano la famiglia Quadraroli: il loro bar era un’istituzione nel quartiere, e sebbene tutti sapessero delle condizioni di salute di Michele non c’erano mai stati motivi di allarme intorno a lui.