Permessi di soggiorno, aperture straordinarie

Aperture straordinarie dell’ufficio immigrazione, per l’aggiornamento delle carte di soggiorno in formato cartaceo e la consegna dei permessi di soggiorno. Dal 3 agosto, infatti, i titoli in carta per i familiari di cittadini Ue, che non hanno la cittadinanza di uno stato membro, non saranno più validi. Per aggiornare il titolo nel formato

Pse elettronico, oltre ai consueti giorni di apertura dello sportello in via Annibali,

l’ufficio Immigrazione ha programmato due giornate di apertura straordinaria per oggi e sabato prossimo, dalle ore 8.30 alle 11.

Potranno accedere solo gli utenti che abbiano

la prenotazione sull’agenda Google calendar,

e che abbiano inoltrato il kit di rinnovo aggiornamento con questo calendario: oggi

gli utenti con appuntamenti ad agosto, settembre e ottobre, sabato prossimo

gli utenti con con appuntamenti a novembre dicembre e gennaio. Eventuali istanze

di coloro che non hanno ancora la prenotazione o spedito il kit saranno valutate in base all’afflusso dell’utenza.

Per ritiro dei permessi di soggiorno rinnovati

e in giacenza, l’ufficio immigrazione sarà

aperto anche giovedì dalle 15 alle 17.30. Potranno accedere solo gli utenti che

abbiano in consegna il permesso di soggiorno. Per quanto riguarda i passaporti, invece,

grazie anche alle aperture straordinarie di questura e commissariato dall’inizio

dell’anno ne sono stati rilasciati 4.200:

cioè, in meno di sei mesi, il numero di

documenti in genere consegnati in un anno.

La maggior parte sono stati richiesti per

turismo, ma numerose richieste sono arrivate anche per motivi di lavoro, studio

ed esigenze di tipo sanitario.