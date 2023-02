Permessi di soggiorno, scadenza il 4 marzo

Stanno per scadere i permessi di soggiorno dei profughi ucraini. Il termine è fissato per il 4 marzo, ovvero tra pochissimi giorni. "Non abbiamo ancora informazioni e indicazioni in merito – spiega Ihor –, aspettiamo quelle ufficiali". Dovrebbero arrivare dalla questura. La mancanza di dati certi crea preoccupazione, anche per le aziende che hanno dato lavoro e accoglienza ai rifugiati ucraini in un’ottica di rinnovo dei contratti. A tutti i profughi in arrivo dall’Ucraina, a partire dallo scoppio della guerra, era stato rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea che ha consentito loro di regolarizzare la propria posizione, avere un codice fiscale, un domicilio e un lavoro regolare (per chi l’ha trovato). Questi permessi, sia per chi è arrivato subito, sia per chi è arrivato dopo, hanno scadenza il 4 marzo. I contratti a tempo determinato scadevano a ridosso del termine del permesso di soggiorno; i datori di lavoro non possono rinnovare i contratti se non hanno la sicurezza della proroga dei permessi di soggiorno. La speranza è che nei prossimi giorni la situazione di sblocchi, per dare maggiore serenità ai datori e ai dipendenti ucraini.