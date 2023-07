Permesso edilizio contestato, il tribunale dà ragione al Comune

Il tema delle competenze tra ingegneri e geometri per le costruzioni in cemento armato è stato oggetto di una sentenza del Tar, che ha dato ragione al Comune di Treia e torto all’ordine professionale. La vicenda partiva dal permesso a costruire rilasciato nel lontano 2005 per un fabbricato in cemento armato, composto da 15 unità abitative, alto circa dieci metri. L’ingegnere Mariano Marzola era progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, il geometra Renato Branchesi era definito nell’atto "tecnico per quanto e nei limiti di competenza". Contro il permesso aveva fatto ricorso l’Ordine degli ingegneri di Macerata, assistito dall’avvocato Valeria Mancinelli. Il Comune si è difeso con l’avvocato Massimo Ortenzi, e l’ingegner Marzola con l’avvocato Renzo Tartuferi. Secondo l’Ordine, il titolo era stato rilasciato in violazione della legge professionale dei geometri, per la quale il geometra non può occuparsi di progettare opere in cemento armato e di non modesta entità. Tra l’altro, non sarebbe possibile avere una "responsabilità progettuale frazionata". Infine l’Ordine aveva criticato la delibera di giunta, che avrebbe invaso il campo di competenza dei dirigentiresponsabili comunali. Il Comune, con l’avvocato Massimo Ortenzi, si è difeso spiegando, tra l’altro, che proprio per rispettare le regole si era accertato che fosse l’ingegnere il responsabile della progettazione. Marzola invece, assistito dall’avvocato Renzo Tartuferi, aveva sottolineato che ingegneri e geometri potessero benissimo collaborare, integrando le competenze; per altro, l’edificio nel frattempo è stato costruito e ha retto senza danni alle varie scosse di terremoto. Alla luce di diverse sentenze già pronunciate in materia, il Tar di Ancona ha respinto il ricorso degli ingegneri. "La presenza dell’ingegnere progettista delle opere strutturali assorbe la parte che poteva esorbitare dalla competenza del geometra". Quanto alla delibera di giunta su come regolarsi in questo caso, era stato un indirizzo dato agli uffici. Ricorso respinto dunque e titolo edilizio del tutto valido.

Paola Pagnanelli