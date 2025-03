Perna eletto segretario del Pd: "Siamo con Porto Recanati 20-26"

"Ho accettato di guidare il partito fino alle regionali con l’obiettivo di consegnarlo a una nuova classe dirigente, composta da giovani che rinvigoriscano il Pd cittadino e lo riportino ai livelli che merita. L’azione istituzionale sarà veicolata dal gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, perché riconosciamo ai consiglieri Nalmodi e Rovazzani di aver presentato correttamente tutte le nostre istanze". Così si è presentato il nuovo segretario del Pd di Porto Recanati Ettore Perna, eletto ieri mattina dall’assemblea degli iscritti convocata dal commissario uscente Andrea Marinelli. Ad affiancarlo saranno la vice segretaria Albana Ismaili e gli altri neo componenti del direttivo: Petro Feliciotti, Antonella Cicconi e Luigi Mangiaterra. Il Pd portorecanatese era stato commissariato ad aprile 2024, dopo che ad agosto del 2023 il segretario locale Alessandro Palestrini e gran parte del direttivo avevano presentato le dimissioni per alcuni contrasti interni. Tra questi c’era stata pure l’uscita dei dem dalla coalizione Porto Recanati 21-26. Ma adesso il Pd è tornato ufficialmente nella coalizione. "C’era una situazione incandescente ed è stata fatta la scelta più saggia – ha detto Marinelli –, ovvero di rispettare l’impegno preso con gli elettori, anche quando si perde. Quel progetto va rispettato, in un percorso di opposizione". A sancire questo ritorno al passato sono stati il capogruppo di Porto Recanati 21-26 Maria Grazia Nalmodi e il consigliere comunale Alessandro Rovazzani. Entrambi hanno puntato il dito contro Vincenzo Pipolo, ex membro del direttivo del Pd: in un’assemblea pubblica a marzo del 2022, lui aveva affermato che la scelta di Rovazzani come candidato sindaco era stata una mossa sbagliata. "Nonostante quelle parole che sancirono la spaccatura tra noi e il Pd – hanno riferito Rovazzani e Nalmodi –, alcuni membri del partito come Mangiaterra e Perna ci sono rimasti vicini. Oggi vogliamo premiare la loro correttezza. Mentre Pipolo, che ci aveva attaccato, ora è un tesserato e dirigente del circolo cittadino di Forza Italia".

Giorgio Giannaccini