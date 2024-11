Perpepaj stende il Montefano. Colpo esterno del Montegranaro

1

: Strappini, Luciani (6’ st Postacchini), Di Lallo, Martedì, Calamita, Pincini (6’ st Sindic), Alla, Gabrielli (33’ st Papa), Scocco, Rombini, Monachesi (11’ st Bonacci). A disp.: David, Cingolani, D’Auria, Castignani, Nardacchione. All. Amadio.

MONTEGRANARO: Taborda; Stortini, Zaffagnini, Capodaglio, Pagliarini; Gonzales; Mancini (33’ st Malavolta), Mangiacapre (19’ st Torricini); Di Matteo (26’ st Iuvalè); Perpepaj (45’ st Alidori), Tonuzi (17’ st Jallow). A disp: Cannella, Chimezie, Capasso, Palmieri. All: Mengo.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 1’ e 35’ st Perpepaj, 28’ Capodaglio, 29’ st Di Lallo.

Note: ammonitì Capodaglio, Di Matteo, Taborda, Pagliarini. Angoli: 3-4.

Costano cari certi errori e il Montefano lo prova sulla propria pelle quando il Montegranaro sfrutta appieno due sue leggerezze. Ospiti subito avanti grazie a Perpepaj che sfrutta una disattenzione per battere Strappini. I viola ci provano con Rombini (5’) e con Gabrielli (10’), gli ospiti si fanno vivi avanti con Tonuzi (27’) con Strappini che si salva in angolo. Su calcio piazzato il raddoppio: dalla bandierina la palla arriva a Capodaglio che, lasciato solo, calcia a rete senza difficoltà. Nella ripresa il Montefano tenta il tutto per tutto con Amadio che getta nella mischia Postacchini, Sindic e Bonacci. Il forcing del Montefano dà i frutti: di testa Di Lallo (29’) devia alle spalle di Taborda il cross di Martedì. La squadra di casa moltiplica gli sforzi ma un’azione di rimessa manda la partita ai titoli di coda: l’assist di Jallow mette Perpepaj (35’) nelle condizioni di insaccare il 3-1.