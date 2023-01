"Persa metà stagione, ma nei nostri rifugi si continua a lavorare"

Neanche un giorno di apertura degli impianti, finora, per la pressoché totale assenza di neve. "Ad oggi abbiamo perso il 50 per cento della stagione – afferma Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono le stazioni di Frontignano (Ussita) e Bolognola –. Parliamo di danni ingenti, di centinaia di migliaia di euro; a monte, abbiamo comunque dovuto sostenere dei costi per la preparazione delle piste e per le assicurazioni (qualche decina di migliaia di euro a stazione), senza considerare i costi fissi, come le spese per il personale". Quest’ultimo, in particolare quello tecnico, ovviamente non sta lavorando a regime: ad esempio aziona la seggiovia di Frontignano soltanto per il trasporto pedoni. Altre unità (di personale non specifico) sono state dirottate ai rifugi.

"Se da qui a metàfine mese dovesse nevicare, avremmo salvi almeno febbraio e forse marzo – prosegue Cangiotti –, altrimenti le perdite economiche saranno davvero importanti. Anche perché, con queste temperature così alte, non possiamo neanche attivare i cannoni per programmare e produrre la neve artificiale. E pensare che nel 2021, quando eravamo chiusi a causa della pandemia, c’erano due metri di neve; anche lo scorso anno, tutto sommato la stagione è stata abbastanza positiva".

Di contro, però, le stesse temperature miti hanno permesso di mantenere viva la montagna spingendo le persone a recarsi comunque sul posto per fare passeggiate, prendere il sole in terrazza, divertirsi allo Z-Chalet di Bolognola o al rifugio Saliere Sibillini Mountain Lounge. "Nella sfortuna – aggiunge Cangiotti –, complici gli eventi che abbiamo organizzato, l’affluenza registrata in queste strutture ha un pochino limitato i danni. A Natale, Santo Stefano, San Silvestro e primo dell’anno hanno registrato il maggior numero di presenze. Questa sera, per l’Epifania, abbiamo organizzato un’altra cena in quota al Saliere, con la Befana che arriverà in seggiovia per portare dolcetti e caramelle ai bimbi. Domani la Befana tornerà in seggiovia e al rifugio. Mentre a Bolognola sono previste feste con dj oggi, domani e domenica".

Lucia Gentili