Perse duemila imprese in un anno "Siamo il fanalino di coda in regione"

di Franco Veroli

Forse nascondono anche qualche aspetto positivo, come – ad esempio – possibili aggregazioni tra piccole realtà produttive. Ma, comunque li si giri, i dati relativi alle imprese in provincia di Macerata sono preoccupanti. Nel corso del 2022 il saldo tra le nuove e quelle che hanno chiuso è negativo di 2.077 unità (-6,2%): al 31 dicembre 2021 le imprese attive erano 33.532, diminuite a 31.455 alla fine dello scorso anno. Se, poi, si allunga lo sguardo al 2019, ci si accorge che la perdita è di ben 2.884 imprese (da 34.339 a 31.455). Ma fa impressione l’accelerazione dell’ultimo anno: nel 2020 il calo era stato di 413 imprese e nel 2021 di 394, valori cinque volte inferiori.

"Nell’ultimo triennio la nostra provincia ha perso costantemente imprese, anche negli anni, come il 2021, considerati di ripresa economica: qui da noi il rimbalzo dopo la pandemia non si è fatto vedere", lanciano l’allarme i vertici della Cna di Macerata. "Avevamo già sottolineato la gravità della situazione lo scorso ottobre, chiedendo l’istituzione – come poi è avvenuto – di un tavolo tecnico tra istituzioni, associazioni di categoria e altri per affrontare insieme una situazione drammatica, che è andata peggiorando", sottolinea il presidente della Cna maceratese, Maurizio Tritarelli. "È vero – prosegue – che nel 2022 sono nate 1.640 nuove imprese, mediamente 137 al mese, vale a dire 4,6 al giorno; ma nello stesso tempo ne sono state chiuse 4.224, 352 al mese, vale a dire quasi 12 al giorno. E, in termini percentuali, non c’è soluzione di continuità tra la costa e l’entroterra, il fenomeno riguarda l’intero territorio provinciale". Il settore più colpito è quello del commercio che ha visto chiudere 1.150 imprese (-15,2% rispetto al totale del settore), seguito da quello edile (678 imprese in meno, -15%), dal manifatturiero (513 imprese in meno, -12,8%), alloggio e ristorazione, cioè il turismo (242 imprese in meno, -12,8% e, infine, dall’agricoltura (678 imprese in meno, -9,5%). Ad accentuare la preoccupazione concorre anche il fatto che nelle Marche la provincia di Macerata è quella che perde la percentuale più consistente, quasi il doppio rispetto a quelle di Ancona e Pesaro: più di un terzo del calo nella regione (il 37,5%) è attribuibile alla nostra provincia.

"Osservando le variazioni tendenziali mensili del numero delle imprese attive riferite ad 80 province – aggiunge il direttore della Cna di Macerata, Massimiliano Moriconi – ci accorgiamo che nel 2022 quella di Macerata occupa le posizioni di coda, spesso l’ultima". L’imperativo, dunque, è agire. E in fretta. Da una parte, trasformando il tavolo tecnico in una struttura di progettazione concreta degli interventi per rinnovare e potenziare la rete delle infrastrutture, dall’altra semplificando le procedure per gli appalti e le opere pubbliche, per accorciare i tempi. Carlo D’Angelo, della Cna di Civitanova, imprenditore calzaturiero, è consapevole del fatto che c’è una situazione internazionale con la quale fare i conti, ma – proprio per questo – le istituzioni devono cambiare passo, specie in tema di viabilità e infrastrutture digitali (su 107 province, Macerata è al 100esimo posto!). In questo contesto, segnato da una forte incertezza, si lavora, ma "a vista", peraltro con difficoltà a trovare manodopera specializzata.