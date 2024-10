Perseguita marito durante il Covid. A processo per stalking 41enne

Assiste i suoi anziani genitori e il fratello malati di Covid, ma la moglie è convinta che l’uomo si trovi con la sua amante. Lo tempesta di chiamate e di messaggi, presentandosi poi anche nell’ufficio dell’uomo e urlandogli contro "hai rovinato la famiglia". Lo avrebbe anche colpito a schiaffi e pugni.

Sotto processo una donna di 41 anni, recanatese, che è finita davanti al giudice per stalking. Ieri al tribunale di Macerata è stata sentita la parte offesa, l’uomo, un quarantaduenne di Tolentino. La vicenda in questione era cominciata nel dicembre del 2020, quando i familiari del quarantaduenne si erano ammalati di Covid 19 e l’uomo aveva cominciato ad assisterli. La moglie, però, avrebbe dubitato della situazione di salute dei familiari del marito, cominciando a fare una serie di telefonate, in rapida successione, con tono arrogante, chiedendo al marito dove si trovasse e con chi e facendo riferimento ad una ipotetica amante, che gli avrebbe cambiato la testa.

Un giorno la donna, verso le sei del mattino, si sarebbe presentata a casa dei suoceri per sincerarsi che il marito si trovasse lì veramente. A fine gennaio del 2021, la donna avrebbe anche preso a schiaffi e pugni l’uomo, al volto e al petto, urlando "io ti ammazzo", "io ti massacro", davanti alle figlie. Soltanto il giorno prima la donna si sarebbe presentata negli uffici dove l’uomo lavora, girando tra le stanze in cerca di una presunta amante e urlando.

