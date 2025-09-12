Perseguita i vicini con minacce e oscenità, condannata

Tolentino (Macerata), 12 settembre 2025 – Perseguitava i vicini di casa, aggredendoli con frasi volgari, facendo il gesto della pistola e mostrandosi mezza nuda. Per questo è stata condannata a otto mesi una donna di 69 anni, finita sotto accusa per il reato di stalking.

Gli episodi contestati erano avvenuti a Tolentino nel 2020, anche durante il periodo del lockdown. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Rocco Dragonetti, la 69enne aveva perseguitato i suoi vicini di casa, moglie e marito, con atteggiamenti minacciosi e volgari. In particolare, la donna aveva offeso la vicina dicendole frasi come “maledetta me la pagherai”, e al marito “ti faccio vedere io”.

Questo episodio in particolare era avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre 2020, quando i due erano usciti di casa per andare a fare una passeggiata con il loro cane: la donna era comparsa improvvisamente sul pianerottolo, in slip e reggiseno, urlando contro di loro senza alcun motivo. La 69enne aveva minacciato la coppia, facendo il gesto della pistola e poi aveva tossito violentemente, con insistenza, senza mascherina, avvicinandosi a entrambi e spogliandosi, mostrando ripetutamente le parti intime.

Nel corso del tempo, in più occasioni, aveva minacciato moglie e marito, rivolgendosi a loro con frasi volgari ed offensive. Una situazione che per la coppia non poteva essere più tollerata e che aveva provocato loro stati d’animo di ansia e di forte stress. Per questo avevano deciso di denunciare gli episodi.

Ieri a Macerata, nel corso dell’ultima udienza del processo, il pm Dragonetti ha chiesto la condanna a otto mesi per la donna, che è difesa dall’avvocato Gloria Droghetti. E otto mesi è la pena che è stata decisa dal giudice Erico Pannaggi, che ha riconosciuto anche il vizio parziale di mente per la 69enne. Il giudice ha disposto, inoltre, un risarcimento per i vicini di casa, costituiti parte civile con gli avvocati Lolita Felicetti e Massimiliano Baldassini.