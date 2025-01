Persiani affonda il Mariner. Chiesanuova a -3 dalla vetta

ATLETICO MARINER 0: Ajradinoski, Tempestilli, Ciottilli, Palladini, Canavessio, Monaco, Pasqui (44’st Tacconi), Tanoni, Vitucci (35’st Sbarbati), Mongiello (22’st Russo), Persiani. All. Mobili.

ATLETICO MARINER: Amato, Marucci, Di Filippo, Ambanelli (8’st Oddi) Aliffi (41’st Bonifazi), Kiwobo, Lalaj (27’st Bontempi), Picciola (35’st Ricci), Rodriguez, Napolano, Cialini. All. Puddu.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Rete: 41’ Persiani.

Note: corner 3-2; recupero 0’ e 5’.

Come all’andata il Chiesanuova piega 1-0 il Mariner. Il quasi testa-coda del Sandro Ultimi non riserva le possibili sorprese della ripresa post Natale e anzi vede i padroni di casa brindare e blindare la porta confermandosi miglior difesa dell’Eccellenza. Con Sbarbati reduce dalla bronchite, ci pensa Persiani e il – meritato – successo fa rivolare il gruppo di Mobili al secondo posto, ora a 3 punti dalla leader Maceratese. Il Mariner penultimo e rivoluzionato sul mercato (che esordio per lo statuario Kiwobo) non ha evidenziato i 23 punti di gap ma ha creato poco o nulla, incappando così nel 5° stop consecutivo. Curiosità, nemmeno un ammonito, Tarli ha arbitrato all’inglese.

Cronaca. Nei locali debuttano dal 1’ Palladini e il velenoso Vitucci, e proprio l’esterno, 2’ dopo una conclusione alta di Mongiello, ha una doppia occasione ravvicinata al 17’ ma non centra lo specchio. Il Chiesanuova fatica un po’ a ritrovare ampiezza e meccanismi di gioco ma sul finale la sblocca. Prima Amato (gran domenica per il 2005) vola sullo shoot potente di Persiani, poi dal corner si ripete su Palladini ma nulla può sul tap-in di Persiani. Nella ripresa ospiti più gagliardi ma anche più scoperti, graziati in 2-3 ripartenze dal Chiesanuova. Biancorossi pericolosi pure al 29’ quando il solito Amato è attento sulla girata di testa di Tempestilli e di nuovo al 34’ quando il portiere arriva sull’angolino basso mirato da Vitucci. Dopo un brivido, quasi autogol di Canavessio, il Chiesanuova si copre e non fa passare nessun spiovente aereo, proteggendo porta e risultato. Nel recupero ancora Amato ha la meglio su Palladini, negandogli il 2-0 sottomisura.