Persiani, al via la nuova stagione teatrale

Saranno 7 gli spettacoli in abbonamento e 4 quelli dedicati alle famiglie, nel cartellone della nuova stagione teatrale al Persiani di Recanati: si partirà il 20 novembre con la residenza di riallestimento di "Non è un concerto", primo spettacolo teatrale dell’artista e creator Pietro Morello, per terminare il 13 aprile con "Contrazioni pericolose" con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta alle prese con un nuovo gioiello di comicità firmato dallo stesso Pignotta. "È la prima stagione teatrale che abbiamo il piacere di presentare alla città – dichiara il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa – e ringrazio l’assessore Pelati per il grande impegno con cui ha curato la programmazione degli spettacoli. La nuova stagione teatrale si presenta come un mosaico ricchissimo di proposte artistiche, capace di soddisfare e stimolare un pubblico sempre più vasto". L’assessore alla Cultura, Ettore Pelati, ha detto che "siamo riusciti a garantire una stagione teatrale completa grazie alla buona collaborazione data dall’Amat. È evidente il cambio di passo con la precedente stagione e siamo orgogliosi di proporre alla cittadinanza recanatese un programma completo dal punto di vista culturale". A Gilberto Santini, direttore storico dell’Amat, il compito di presentare la stagione teatrale. Dopo il debutto con Pietro Morello, è la volta il 14 dicembre di Enzo Decaro che porta in scena, con Nunzia Schiano e La Compagnia Luigi De Filippo, "L’avaro immaginario", commedia di cui è anche autore e regista.

Capolavoro assoluto della drammaturgia americana firmata Tennesse Williams, "Lo zoo di vetro" è in programma il 28 gennaio nella versione firmata da Pier Luigi Pizzi, con protagonista Mariangela D’Abbraccio. Cinque generazioni di donne di una famiglia italiana del Mezzogiorno per un’unica attrice, Beatrice Fazi, il 22 febbraio in "Cinque donne del Sud". Il 19 marzo Paolo Cevoli presenta "Figli di Troia" con l’ironia e l’intelligenza che contraddistingue il suo lavoro. Con un cast di sette straordinarie attrici - Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan e Debora Zuin - il 28 marzo la regista Serena Sinigaglia affronta "Supplici" di Euripide, avvalendosi della traduzione realizzata da Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi. La stagione volge al termine il 13 aprile con "Contrazioni pericolose". I prezzi degli abbonamenti sono fermi a quelli dell’anno scorso. Per famiglie, il 19 gennaio apertura di sipario su "La Domenica al Persiani" con "Libero zoo" di Gek Tessaro e a seguire "Sogni Arlecchino e la bambina dei fiammiferi" di Compagnia drammatico vegetale il 16 febbraio, "Le nuove avventure dei musicanti di Brema" di Teatro due mondi il 16 marzo e "Il Gruffalò" di Fondazione Aida e Teatro Stabile del Veneto l’11 maggio.