"Persona e scienza: questo il nostro futuro"

Con una cerimonia nell’auditorium Benedetto XIII, è stato inaugurato ieri il 689esimo anno accademico dell’Università di Camerino.

"L’idea di una connessione tra etica e conoscenza – ha esordito il rettore Graziano Leoni – indica che l’acquisizione e la trasmissione non sono neutrali, devono essere guidate da principi etici. Abbiamo dovuto prendere atto di una cospicua riduzione del fondo di finanziamento ordinario. Eravamo convinti che sarebbe successo alla fine del prossimo anno con il venire meno del Pnrr. Il piano strategico 2024-29 che stavamo preparando ne teneva conto". Il rettore ha parlato di tre dimensioni di azione: "Persone, valore e scienza. Il piano mira a consolidare il ruolo dell’ateneo come polo di eccellenza. È prioritario completare i lavori sulle strutture di Unicam. Proseguono i lavori per la biblioteca scientifica, la foresteria, il polo museale, l’edificio Granelli e il padiglione di studi in via Sant’Agostino. La gara per l’edificio Fazzini è quasi conclusa mentre i bandi per il palazzo ducale e il palazzo Battibocca sono quasi imminenti. La ricostruzione è entrata in una fase molto intensa, presto restituirà alla comunità strutture importantissime. Anche a Matelica sono quasi finiti i lavori per nuovi spazi didattici. Nel Piceno saranno fatti importantissimi interventi per laboratoriali". "La sfida – ha dichiarato Andrea Braschi, direttore generale – è di abbracciare con entusiasmo l’innovazione senza perdere di vista i nostri valori fondanti".

Al professor Paolo Benanti, presidente della Commissione AI per l’informazione al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, è stato conferito il dottorato di ricerca honoris causa in "Computer Science and Mathematics" per essere un riferimento della riflessione sull’etica dell’innovazione e sull’impatto delle nuove tecnologie: "Il conferimento da un ateneo prestigioso come questo mi onora ed è un segnale forte dell’attenzione all’etica dell’intelligenza artificiale" ha dichiarato, prima di tenere la sua lectio magistralis su "L’umanità tra nous e Metis: la conoscenza umana nell’epoca dei saperi delle macchine". Intervenuti anche il sindaco Roberto Lucarelli, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, Edoardo Pettinari, presidente del consiglio studentesco, Agostina Latino, rappresentante del personale docente e ricercatore e Rosella Paggio per il personale tecnico e amministrativo.

"I problemi delle aree interne – ha dichiarato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – possono essere superati attraverso l’innovazione. Unicam non può che essere protagonista".

Lisa Grelloni