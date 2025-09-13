Personale e perfomance degli uffici. Comune promosso a pieni voti

Anche nell’ultima relazione che ha valutato le performance lavorative dei dipendenti comunali, tutti promossi. A palazzo Sforza la quasi totalità degli impiegati ha ottenuto pagelle top, e si tratta di voti importanti perché andranno a incidere sulla busta paga, migliorando il trattamento retributivo, gonfiando l’erogazione dei premi e determinando anche il riconoscimento delle progressioni professionali oltre che economiche.

È tutto scritto nella relazione firmata dal segretario generale del Comune, Benedetto Perroni, il 26 agosto scorso e che ha valutato le prestazioni offerte dagli uffici nel 2024. Una sorta di report rispetto a quanto fatto dai vari settori comunali rispetto alle linee programmatiche della giunta. Sono stati assegnati dal nucleo di valutazione e dal sindaco i giudizi, e il conseguente voto, sul lavoro svolto dai dirigenti che, a loro volta, hanno espresso la valutazione su tutti gli altri dipendenti comunali. Le persone esaminate sono state 197, pesate su una scala di valori che va dall’eccellente all’insufficiente, passando per il buono, il discreto e l’insufficienza.

In sostanza, la quasi totalità del personale ha ottenuto il massimo (166 dipendenti), per 26 il giudizio è stato "buono", in tre hanno ottenuto il "discreto", un sufficiente e un solo insufficiente.

Anche per quanto riguarda l’analisi delle performance dei vari settori, ovvero la percentuale di raggiungimento degli obiettivi definiti per l’anno 2024, dall’amministrazione una promozione a pieni voti: vista dall’ottica di palazzo Sforza hanno registrato la soddisfazione del 100 per cento i risultati conseguiti dalla polizia locale, negli ambiti della sicurezza urbana e della legalità, di turismo, cultura, ambiente, sport e scuola, sanità, protezione civile, famiglia e giovani, anziani, il commercio e le attività produttive, le opere pubbliche e l’urbanistica, il decoro urbano e le politiche sociali. Considerati invece raggiunti al 96 per cento gli obiettivi dei settori viabilità e trasporti, al 94 per cento gli obiettivi relativi all’efficienza amministrativa e al bilancio.

Le conclusioni del report definiscono "buone le performance dei servizi, garantite dalla professionalità e dedizione del personale assegnato che, pur in un contesto di continua contrazione delle risorse, è riuscito comunque a garantire il perseguimento della maggior parte degli obiettivi assegnati, ad assicurare un buon livello generale di soddisfazione dell’utenza e, nel complesso, la piena funzionalità dell’ente".

Lorena Cellini