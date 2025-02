Personale in servizio nel post terremoto: "Servono risorse per le stabilizzazioni"

La Cisl scrive alla politica nazionale e regionale per il personale post-sisma. A seguito dell’analisi della manovra finanziaria per il 2025 e della circolare del commissario alla ricostruzione Castelli, il sindacato ha sottolineato la necessità di un intervento mirato nella conversione del Decreto Milleproroghe: l’obiettivo è ottenere il trasferimento di risorse economiche indispensabili per stabilizzare le figure professionali attualmente assunte a tempo determinato negli uffici della ricostruzione degli enti locali.

"È fondamentale – affermano il reggente regionale della categoria Funzione pubblica Luca Talevi e il responsabile del dipartimento Funzioni locali Alessandro Moretti – garantire la stabilizzazione dei lavoratori che hanno maturato almeno 36 mesi di anzianità, prevedendo una deroga agli attuali vincoli assunzionali. Questo è essenziale per permettere ai Comuni e alle Province di completare la ricostruzione e sostenere la rigenerazione sociale e urbana delle aree colpite dal sisma, evitando lo spopolamento delle zone montane e collinari". La Cisl Fp (Funzione pubblica) Marche ha richiesto il proseguimento del finanziamento governativo per il personale ancora assunto a tempo determinato. "I bilanci degli enti locali – sottolineano Talevi e Moretti – non sarebbero in grado di sostenere autonomamente i costi derivanti da queste assunzioni, che restano indispensabili per la gestione della ricostruzione".

Il sindacato ha espresso preoccupazione per le ripercussioni negative generate dalla situazione di stallo nel tavolo di negoziazione per il rinnovo del Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) Funzioni Locali 2022-2024, bloccato dall’indisponibilità alla firma di altre organizzazioni sindacali.