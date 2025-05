"Personale, meglio degli anni passati"

"Rispetto agli anni passati, devo ammettere che quest’anno è andata bene sul fronte del personale". A tracciare il quadro della situazione sul fronte dei lavoratori stagionali è Lorenzo Spinaci del balneare L’Approdo a Porto Potenza. "Sono riuscito – spiega – a riconfermare due ragazzi che avevano lavorato qui l’anno scorso come baristi e camerieri. Al 99 per cento arriverà poi un terza persona, sempre con le stesse mansioni. Per il resto siamo a posto, in quanto è un locale a conduzione familiare. Magari potremmo pensare di prendere pure un lavapiatti per agevolare il lavoro in cucina".