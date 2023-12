Personale negli uffici del sisma, appello alla stabilizzazione

La Cisl Fp Funzione pubblica lancia di nuovo un appello al governo per la stabilizzazione del personale per la ricostruzione post sisma. "Dopo aver espresso soddisfazione per l’avvenuto accoglimento in Senato dell’emendamento del commissario Castelli sulla stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato sisma – spiegano Alessandro Moretti (responsabile dipartimento funzioni locali Cisl Fp Marche e responsabile del territorio di Macerata) e Luca Talevi (segretario generale regionale Cisl Fp Marche) –, per la quasi totalità tecnici precari che stanno operando negli uffici sollecitiamo la presidenza del Consiglio e la Conferenza Stato-Regioni sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Questo atto allocherà negli enti le somme utili e corrispondenti al trattamento economico di ogni unità di personale assunto".