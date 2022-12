"Personale, nessuna inerzia"

"Ringrazio il consigliere Narciso Ricotta per la solerzia con cui ci ricorda gli adempimenti e le scadenze di fine anno, ma vorrei precisare che non c’è assolutamente inerzia da parte della Provincia, soprattutto visto che in questo caso si parla del lavoro dei nostri dipendenti". Il presidente Sandro Parcaroli replica alle accuse di inerzia del consigliere Narciso Ricotta del Pd, formulate nell’edizione di ieri del nostro giornale, relativamente alla proroga dei contratti a tempo determinato dei dipendenti della Provincia, assunti per accelerare le pratiche di ricostruzione post sisma, che scadranno domani. "L’amministrazione provinciale sta provvedendo, d’intesa con la Regione, sulla base delle istruzioni ricevute nei giorni scorsi – spiega il presidente Parcaroli – e i dipendenti il cui contratto è in scadenza il 31 dicembre, che sono nelle condizioni di essere prorogati, lo saranno. Secondo la comunicazione arrivata dalla Regione a ridosso del Natale e relativa alla proroga della gestione straordinaria, infatti, "ciascun Ente che ha assunto personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 50 del decreto legge 189 del 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) potrà prorogare i relativi contratti di lavoro fino al 31 dicembre 2023, a condizione che la durata di ciascun rapporto di lavoro non superi i tre anni fissati dalla normativa vigente. Nel caso in cui il termine dei tre anni venisse raggiunto prima del 31 dicembre 2023 la proroga potrà essere effettuata fino al raggiungimento dello stesso termine in presenza delle condizioni normative che lo consentano". L’Ente, inoltre, ricorda il presidente Sandro Parcaroli, deve sempre fare i conti con il fabbisogno di personale che non può sforare i limiti stabiliti dalla legge.