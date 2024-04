Personalità femminili del lavoro: "Un premio per valorizzarle"

Consegnato ieri il Premio personalità femminile nel mondo del lavoro 2024 a venti donne operanti sul territorio maceratese, distintesi per l’impegno e i risultati raggiunti in ambito sociale, economico e scolastico. "Tutte le donne meritano un premio per quanto fanno ogni giorno – dichiara Deborah Pantana, consigliera di Parità della Provincia di Macerata –. Questo riconoscimento nasce dalla volontà di valorizzare le donne che contribuiscono ad accrescere la nostra economia e la nostra società. Ragionare quotidianamente sulle disparità che ancora ci allontanano dagli uomini deve essere un dovere, nella consapevolezza che la progressione delle donne è necessaria all’economia".

Un premio nuovo che punta a riconoscere il ruolo femminile in ambito lavorativo. Continua Pantana: "Le donne hanno sempre rappresentato il più grande ammortizzatore sociale, ma si tratta di un meccanismo che non funziona: la società di un tempo non esiste più, oggi le donne che restano a casa sono vittime di scelte imposte e sofferte, oltre che anacronistiche. Abbiamo le competenze e abbiamo la forza, l’unità e la sorellanza fanno la differenza". Prima figura premiata quella di Isabella Fusiello, prefetto di Macerata. "La mia promozione è il prodotto delle pari opportunità – afferma Fusiello – e rispecchia la mia idea per cui una funzione debba essere esercitata e onorata da chi ne ha le capacità. Una donna che svolge una funzione di particolare rilievo sociale sopporta dei sacrifici, che potrebbero essere però attenuati da una giusta offerta di servizi. Dobbiamo cercare di crescere una società fondata sull’uguaglianza, donne e uomini vanno rispettati ognuno per le proprie scelte". Premiate anche Nicoletta Pascucci, dirigente della Questura di Macerata; Giulia Maggi, maresciallo dei carabinieri di Tolentino; Rosaria del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa; Elisabetta Cristallini, dirigente Confindustria Macerata e Rosa Piermattei, sindaco di San Severino. Per il lavoro e la dedizione in ambito scolastico, il premio è stato conferito ad Antonella Marcatili, dirigente scolastica dell’Iis Mattei di Recanati; Alessandra Gattari, dirigente dell’Ite Gentili di Macerata e Maria Antonella Angerilli, dirigente dell’Iis Garibaldi di Macerata. E ancora, Ilenia Cittadini, assessore al Comune di Castelraimondo, e Alessandra Pierini, vicepresidente dell’ordine giornalisti delle Marche. In ambito imprenditoriale, premiate Laura Bravi di "Lavanderia Europa", Laura Ottaviani dell’azienda Ottaviani Spa ed Fiastra Emanuela Leli di Fiastra. Nel settore artigiano, premiate Ivana Marchegiani per il suo "Laboratorio d’Arte" a Matelica e Giuliana Bernardoni, mastro pellettiere di Tolentino.