Persone con disabilità, cresce la vicinanza

Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1981. "Nelle Marche – evidenzia l’assessore regionale Filippo Saltamartini - sono 78mila le persone con disabilità, una realtà rispetto alla quale la nostra regione è sempre stata sensibile, a partire dalla legge 18 del 1996 (modificata nel 2000) che promuove e coordina le politiche in favore delle persone con disabilità". Nel 2023 sono stati impegnati 11milioni e 655mila euro per 9.433 interventi che hanno riguardato 6.726 persone: assistenza domiciliare domestica ed educativa (3,2 milioni), integrazione scolastica (5,7 milioni), lavoro, tirocini e inclusione sociale (2,8 milioni). Dal 2014 le Marche, caso unico in Italia, hanno una legge sull’autismo con contributi alle famiglie (i beneficiari sono passati dai 130 del 2016 ai 610 del 2023). E c’è anche una legge per promuovere la lingua dei segni.