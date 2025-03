Perticarà di Idea Futura. Interrogazione sulle attività della Spi

"Abbiamo presentato in questi giorni al sindaco Noemi Tartabini e all’assessore all’ambiente Salvatore Palmiero un’interrogazione sulla questione annosa che riguarda le attività di ricerca svolte dalla Società petrolifera italiana (Spi), in un’area privata di contrada Alvata. La vicenda investe una strada privata a uso pubblico molto utilizzata e questo crea non pochi disagi e difficoltà a proprietari e residenti". Lo afferma a Potenza Picena il gruppo di minoranza Idea Futura, guidato dall’avvocato Alessandra Perticarà.

"Visto che il contenzioso tra i due soggetti privati ha finito per coinvolgere il Comune – riprende l’opposizione - con un impegno di energie e di risorse distolte da altri usi più consoni all’interesse pubblico, si chiede all’amministrazione comunale di conoscere quali iniziative concrete stia intraprendendo per chiudere la questione e consentire una sistemazione definitiva della strada privata di uso pubblico". In realtà la questione era già stata segnalata a metà dicembre dall’ex deputato del Pd Mario Morgoni, il quale aveva detto che la strada è "un cantiere tuttora aperto e ciò genera seri inconvenienti riguardo la manutenzione e conseguentemente la sicurezza di persone e cose". Perciò, Morgoni aveva sollecitato il Comune a "impegnarsi concretamente perché si giunga al più presto possibile a una definizione della vicenda", oltre a "uscire quanto prima da tale vicenda anziché continuare a impegnare molte decine di migliaia di euro in spese legali di cui sono i cittadini a pagare il conto".