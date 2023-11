Perticarà lancia la sua lista civica: "Vogliamo coinvolgere i cittadini"

"La lista civica da me voluta, e che si sta creando in questi ultimi mesi, si propone come obbiettivi principali la riappropriazione del buon governo, la partecipazione e il confronto con chi, democraticamente eletto, sarà chiamato a governare il nostro Comune". Lo afferma l’avvocato Alessandra Perticarà, capolista di una delle tre civiche che sosterrà la candidatura a sindaco di Mario Morgoni nelle file del centrosinistra, per le elezioni amministrative in programma l’anno prossimo, a Potenza Picena. "Abbiamo assistito alla demolizione della partecipazione dei cittadini, all’allontanamento della popolazione dal governo – aggiunge Perticarà –. Gli attuali amministratori si chiudono da anni in un silenzio assordante, barricati dietro le mura del palazzo comunale e non aperti alle esigenze della popolazione. Noi ci proponiamo di ripristinare tra le altre cose il patto educativo, che è stato smantellato". Oltre a ciò, la Perticarà ha da ridire sulla questione delle scuole. "Da ex presidente del Consiglio di istituto alla scuola Sanzio di Porto Potenza, ho potuto constatare come l’amministrazione porta avanti progetti senza nemmeno premurarsi di conoscere le esigenze dei fruitori. Basti pensare ai problemi avuti nella nuova scuola elementare, un’opera importante che poteva sicuramente essere fatta più a misura di alunni e personale e che poi ha portato a costi aggiuntivi in capo ai cittadini. Così come l’amministrazione pensa anche di realizzare un parcheggio, in un luogo dall’ampio spazio verde. Tutto ciò non è condivisibile".