Perticarari: "Baby sitter, proposta imbarazzante da Fratelli d’Italia"

"Un ordine del giorno imbarazzante che fa capire il reale approccio ai problemi delle famiglie". Così il consigliere Andrea Perticarari (Pd) definisce l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia, durante l’ultimo consiglio comunale e poi rinviato alla prossima seduta, sulla creazione di una lista di baby sitter a cui le famiglie possano attingere in caso di necessità. "Nel testo di Fratelli d’Italia – spiega Perticarari – si prevedeva che il Comune istituisse una lista di baby sitter. A quel punto i genitori potranno richiedere la lista al Comune tramite mail e mettersi in contatto direttamente con la persona scelta. Punto. Nulla più. Nessun riferimento a come verranno selezionati i nomi della lista, nessun aiuto, nessun controllo. In pratica il Comune diviene una sorta di ufficio di collocamento, anzi una bacheca annunci o poco più. A quel punto perché non prevedere anche una lista per gli idraulici, per i piastrellisti, per i notai o per i parrucchieri? Alla luce di tutto questo, ho depositato un emendamento in cui si suggeriva di introdurre una serie di criteri per la selezione delle baby sitter, l’istituzione di un fondo comunale, si suggerivano dei requisiti che dovevano avere le famiglie per accedere al fondo (ad esempio Isee, numero di figli), si immetteva come condizione quella di un regolare contratto di lavoro, oltre a contributo mensile del Comune. Ma l’odg non è stato discusso, quindi, nemmeno l’emendamento e tutto è stato rinviato – forse – al prossimo consiglio comunale. Questo per far capire la differenza tra due tipologie di approccio ai problemi delle famiglie".