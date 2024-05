Perticarari critica Piccioni: "Non c’è fine alla vergogna"

"Alla vergogna non c’è mai fine". Non usa giri di parole il consigliere Andrea Perticarari (Pd) per commentare la nuova "discesa in campo" dell’assessore al bilancio e alle partecipate Oriana Piccioni che ha deciso di candidarsi nuovamente alle elezioni amministrative che ci saranno l’8 e il 9 giugno, ma questa volta a Recanati, nella lista della Lega che sostiene il candidato sindaco Emanuele Pepa. Per commentare la notizia di questi giorni, ufficializzata con tanto di foto e presentazione della lista, Perticarari rispolvera anche lo slogan utilizzato dal sindaco Sandro Parcaroli durante la campagna elettorale del 2020 che parlava di Macerata come la città "in cui amerai vivere e lavorare".

Uno spunto che, per il consigliere Dem, sembra sfuggito all’attuale assessore al bilancio che, nel caso fosse eletta, dovrebbe seguire anche la politica attiva sul colle dell’Infinito. "Pare che l’assessore al bilancio sia candidata a consigliere comunale a Recanati - incalza Perticarari - e subito mi torna in mente la famosa frase del nostro sindaco: Macerata, la città dove amerai vivere e lavorare. Se fosse vero... alla vergogna non c’è mai fine".

re. ma.