Perticarari: "Ora i consiglieri prendano una posizione"

Nuovo centro commerciale a Piediripa, per Andrea Perticarari in consiglio comunale "va generato un indirizzo politico che obblighi l’amministrazione a prendere una posizione, che sia favorevole o contraria". La vicenda del progetto per il nuovo centro commerciale proposto dall’imprenditore civitanovese Alberto Simonetti, lunedì, in consiglio comunale, si troverà ad un bivio: verrà discussa una mozione della minoranza che ha lo scopo di "stanare" la maggioranza, che sul via libera al progetto temporeggia da mesi. Nonostante il pressing di Simonetti, che tempo fa ha recapitato un ultimatum al Comune, minacciando le vie legali, l’amministrazione Parcaroli non ha ancora preso posizione sul progetto. In attesa di una decisione del centrodestra, il consigliere del Partito democratico – attraverso la mozione – vuole che ognuno dei consiglieri "prenda una posizione netta. Non è una mozione limitata alla minoranza, né una critica all’amministrazione – evidenzia Perticarari –, è competenza dei consiglieri prendere una decisione, senza che si aspettino mesi o anni. Tutti i consiglieri del Pd, nel giugno 2018, diedero parere contrario alla costruzione, parere condiviso anche da Anna Menghi, leghista. Fu l’ultimo voto. A cambiare idea sarebbe la Lega, non il Pd. Mi auguro – chiude Perticarari – che la vicenda non sia trattata solo dalla politica maceratese, ma dalle associazioni, dai commercianti e dalla cittadinanza tutta di cui i consiglieri comunali sono espressione". I firmatari della mozione che presenterà Perticarari sono sostanzialmente i consiglieri d’opposizione tranne Elisabetta Garbati, Ulderico Orazi e Maurizio Del Gobbo. Quest’ultimo puntualizza: "Il mio non è un indirizzo contrario alla mozione, ma bisogna riflettere. Il mio è un approccio valutativo, un approfondimento delle delibere che partono dal 2008, nonché su altri aspetti del progetto, come la viabilità e l’impatto che avrebbe in centro sulle altre attività commerciali vicine e la rivitalizzazione della frazione di Piediripa". Il progetto Simonetti viene da molto lontano: se ne discute dal 2008.

Lorenzo Fava