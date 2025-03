Perticarari: "Ospedale impoverito, ma Parcaroli resta in silenzio. Non conta nulla a livello politico"

"L’Ast peggiora i servizi dell’ospedale di Macerata, Parcaroli è impreparato, inadeguato". Il consigliere comunale del Partito democratico Andrea Perticarari evidenzia che nel nuovo atto dell’azienda sanitaria territoriale vengono trasferite "chirurgia tiroidea e chirurgia vascolare a Civitanova, dove vengono create anche l’unità operativa complessa di neonatologia e pediatria e l’unità operativa semplice di dipartimento di diagnostica bronco-pneumologica. Interi reparti fiori all’occhiello di Macerata vengono o trasferiti a Civitanova o divisi tra le due città, con un evidente impoverimento dell’offerta generale". Perticarari, sottolineando che "l’argomento della salute non può essere trattato campanilisticamente", fa notare che, portando la questione di quella che era la bozza dell’atto in consiglio comunale lo scorso 27 febbraio il sindaco Parcaroli "sembrava non sapesse nulla, anzi assicurava che nonostante quanto scritto nella bozza sapeva che la situazione non sarebbe stata quella prospettata. Sono passati circa venti giorni e la bozza è divenuta definitiva senza differenze. Tutto ciò è francamente vergognoso". "La salute dei cittadini è il bene da tutelare con maggiore cura, rispetto e preparazione, mentre il sindaco di Macerata, che per la prima volta ha abdicato il ruolo di presidente in favore del sindaco di Civitanova, non ha fatto nulla. E questo per due soli possibili motivi – scrive Perticarari –: o perché semplicemente non ha il controllo e la contezza di quello che accade a livello sanitario o perché non conta nulla a livello politico. Impreparazione e inadeguatezza possono essere tollerate fin quando si tratta di risolvere i problemi delle buche sui marciapiedi, ma qui è in gioco la salute delle persone e la cosa è terribilmente grave e preoccupante".