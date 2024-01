Perù e Tre Torri verso il ’duello’. Jaguars’ con i playoff nel mirino

Prosegue a vele spiegate la seconda edizione del neonato campionato provinciale di calcio a 5, targato Uisp. La stagione, giunta al giro di boa, vede guidare la classifica l’FC Perù, già vincitore della Coppa Wild Card nella scorsa stagione. Tra i membri della rosa, spicca il classe ’00 Joel Alcides Feria Chaparro che ha messo a segno 20 reti, farciti da 6 assist in 7 presenze. Segue a due lunghezze di distanza la Tre Torri Sarnano, che vanta un ruolino di marcia casalingo impeccabile. Sarà proprio il palasport di Sarnano a ospitare lo scontro diretto con la compagine sudamericana, di scena nella decima giornata. A chiudere il terzetto di testa l’Oftalmedica Älbanet, unica squadra a non aver perso con nessuna delle prime due della classe. Nella parte bassa della classifica sono diverse le squadre in corsa per i playoff. Al momento sarebbero i Winners a qualificarsi, ma la distanza dalle inseguitrici è di soli tre punti e il rifondato Jaguars’ Futsal Club Macerata (nella foto), guidato dal portiere goleador Silenzi Leonardo, assieme alla banda dei giovani terribili di Cheqo Bruno Ramirez Olivares, il Sàzon Latino, venderanno cara la pelle.