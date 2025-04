Perugia domina gara1, Lube cerca riscatto nella semifinale playoff

Lo si sapeva già e gara1 lo ha ribadito: Perugia è più forte. E la Lube, dopo l’infortunio occorso a Balaso, è oggettivamente indebolita in difesa ancor più che in ricezione. E quasi a ‘mo di beffa, proprio l’omologo Colaci è stato Mvp sabato, per il libero una prova stellare in fase difensiva a 40 anni suonati...Detto questo però guai a pensare che non ci sia nulla da fare e siamo sicuri che la Lube, come nel suo dna, saprà ruggire sabato per il secondo atto della semifinale playoff all’Eurosuole Forum. Al netto della maggior esperienza e della maggior qualità della Sir, in gara1 infatti Civitanova è stata un po’ al di sotto del suo livello recente, attaccando con un basso 39% (contro 52%) e addirittura 27% (contro 50%) nel contrattacco. Questi i numeri più "indicativi" del ko al PalaBarton Energy.

A livello individuale male Bottolo da 1/8 e senza di lui, con Loeppky, si è perso quello che è diventato l’equilibratore biancorosso. Sono mancati i muri di Podrascanin e solo Lagumdzija ha servito bene, anzi lui alla grande, autore di 5 ace su 6 di squadra. Coach Medei ha analizzato così la sconfitta: "Perugia ha giocato meglio di noi in quasi tutti i fondamentali. A noi sono mancate un po’ di lucidità e organizzazione di gioco in situazioni che di solito risolviamo in maniera eccellente. Ci siamo fatti prendere dal nervosismo e dalla fretta e non ci siamo espressi come potevamo. Siamo rimasti sempre attaccati alla partita e non abbiamo mollato, questo è un aspetto positivo, ma dobbiamo salire di livello dal punto di vista tecnico perché ne abbiamo la capacità". Pareri discordanti invece sul servizio dei padroni di casa, il loro marchio di fabbrica. La Lube ha finito con più ace, ma il team di Lorenzetti ha battuto in modo eccellente tanto da creare molte più difficoltà ai rivali in ricezione. Insomma di palloni buoni a Boninfante ne sono giunti pochi. "La differenza sicuramente l’ha fatta la loro battuta e quello che poi ha generato, potevamo esprimerci meglio sui secondi tocchi. Tuttavia la Lube c’è e a Civitanova sarà un’altra partita".

Queste le parole di Bisotto, al debutto da titolare nei playoff e chiamato a sostituire Balaso proprio contro i candidati al tricolore (il capitano ci ha parlato a lungo prima del match, dandogli consigli e incitandolo). Di contro Boninfante ha detto: "In ricezione abbiamo fatto un bel lavoro e voglio fare i complimenti a Biso perché si è disimpegnato molto bene da titolare. Il servizio dei Block Devils era davvero impegnativo, arrivavano parecchi palloni pesanti, ma abbiamo tenuto. Invece, possiamo fare di più nel prosieguo delle azioni. Con qualche copertura più efficace e qualche alzata più precisa è possibile esprimersi allo stesso livello di Perugia".

Andrea Scoppa