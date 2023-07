Perugini inviò una lettera a Ciarapica sull’emergenza posti già a maggio

Si sapeva tutto in anticipo ed ecco la lettera, del 10 maggio, con cui Alfredo Perugini, presidente del Paolo Ricci, istituto gestore dei nidi, avvertiva il sindaco Fabrizio Ciarapica dell’emergenza asili. La comunicazione conferma che i ritardi ci sono stati e che qualcuno, a Palazzo Sforza, ha ignorato, o sottovalutato, il problema. Scrive Perugini: "Al termine dell’anno scolastico, per i nidi il 31 luglio, saranno avviati i lavori di ristrutturazione al Grillo Parlante e al Cavalluccio Marino. Si pongono quindi due quesiti: comunicare alle famiglie che attualmente frequentano i due asili, e che proseguiranno anche a settembre, le tempistiche della chiusura delle strutture così da poter dare loro modo di organizzarsi, e cercare di inserire i bambini presenti in graduatoria, almeno fino al raggiungimento di un numero totale di posti occupati pari a quello degli anni scorsi". Ricorda al sindaco che ai sensi della convenzione per la gestione degli asili "è compito del Comune coadiuvare il gestore nella ricerca delle migliori soluzioni temporanee per garantire la continuità del servizio" e chiede "se l’amministrazione, a proposito dei nidi d’infanzia, abbia già individuato soluzioni dal momento che resterebbero insoddisfatte circa 150 famiglie, a tutt’oggi ancora ignare e che confidano in un eventuale inserimento, senza trascurare la situazione del personale". Nella nota Perugini fa pure presente che il Paolo Ricci si sta muovendo con la richiesta di un incontro al dirigente dell’istituto comprensivo di Via Tacito, per verificare eventuali spazi nelle scuole dell’infanzia da adibire a nido fino al termine delle ristrutturazioni, in modo da non creare disservizi alle famiglie e riferisce "che si è resi disponibile a dialogare previa richiesta ufficiale del Comune". Conclude Perugini chiedendo "con urgenza un riscontro, così da poter consentire la migliore organizzazione dell’attività e non generare situazioni di criticità con la cittadinanza". Poi come è andata realmente lo si sta vedendo.

l. c.