"Pesante aumento della Tari. Cittadini e imprese lasciati soli"

Pesante aumento della Tari, i cittadini e le imprese lasciati soli da un’amministrazione che resta a guardare. È il j’accuse dei consiglieri di minoranza Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini e Gabriele Pacini dopo l’approvazione delle nuove aliquote Tari che, a loro avviso, rappresentano "un ulteriore peso sulle spalle di famiglie e imprese già alle prese con un contesto economico complesso".

Il gruppo consiliare denuncia con forza l’assenza di misure concrete da parte del Comune per calmierare gli effetti di questo rincaro, e si domandano come mai non siano state previste o adottate politiche di sostegno attivo come in altri Comuni: agevolazioni per le fasce più deboli, riduzioni per le attività produttive, piani di rateizzazione estesi. "A San Severino, invece, si preferisce scaricare i costi senza offrire alcuna alternativa o forma di sollievo. All’ultimo consiglio comunale abbiamo avanzato alcune proposte, sollecitando riduzioni a favore dei cittadini meno abbienti, dei disabili, delle famiglie numerose e di quelle con neonati".

Il gruppo si dice allarmato non solo per l’aumento della Tari ma anche per "l’inerzia dell’amministrazione sui servizi sociali, la manutenzione urbana, il sostegno alla scuola e la promozione del commercio locale. Non solo manca la visione, come più volte denunciato, ma persino la gestione ordinaria lascia a desiderare".

Gaia Gennaretti