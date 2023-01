"Pesca, contento del governo Ora mano al fermo aggiuntivo"

Nella legge di Bilancio approvata a fine anno dal Parlamento il governo ha inserito alcuni provvedimenti a sostegno del comparto della pesca, abbinandoli spesso alle agevolazioni decise in parallelo per il settore agricolo. In primo luogo è stata disposta la proroga, per il primo trimestre solare dell’anno corrente, del credito d’imposta utilizzabile dalle imprese per scaricare il 20% della spesa che dovrà essere sostenuta per il carburante. Una misura importante dato che il prezzo del gasolio alla pompa delle banchine, pur non attingendo da qualche tempo gli onerosi picchi del 2022, resta comunque molto elevato e, in conseguenza degli elevatissimi consumi, poco compatibile con la redditività delle aziende. Sul versante del fermo pesca si è poi provveduto al finanziamento per il 2023 di 30 milioni di euro. Trattasi di un’indennità onnicomprensiva, con quota destinata a ciascun marittimo a libro paga (il discorso vale anche per i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, equiparati ai dipendenti) in caso di sospensione dal lavoro derivante da un arresto temporaneo, obbligatorio oppure no. La capitalizzazione delle imprese viene favorita con uno stanziamento di 80 milioni, da condividere con l’agricoltura.

Infine, per aiutare le aziende e le famiglie che dovessero essere avversate dalle calamità naturali, è stato previsto l’incremento (nella misura di 4 milioni l’anno fino al 2025) del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’agricoltura.

"Sono molto soddisfatto – ci ha dichiarato Francesco Caldaroni (nella foto), assessore comunale alla Pesca, nonché leader nazionale di Marinerie d’Italia – delle misure adottate dal Governo. Esse vengono incontro a molte delle richieste che gli armatori avevano ripetutamente avanzato l’anno scorso sull’onda dello tsunami che rischiava di travolgerci. Resta sul tappeto un nodo importante: quello degli ulteriori 10 giorni di fermo aggiuntivo imposti dall’Europa. Conto di recarmi prima possibile a Roma per provare a disinnescare la patata bollente concordando con gli organismi ministeriali la formula giusta per limitare i danni".

Mario Pacetti